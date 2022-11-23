Как информирует «НБН», Петр Черник на Youtube-канале ТСН рассказал, что армия Путина возводит оборону и готовится отражать ракетные удары ВСУ.

Дословно из сообщения военного эксперта:

«Другого способа возвратить Крым нет. Только военная операция. К слову, наша страна имеет в собственном историческом активе блестящую операцию полковника УНР Петра Болбочана, которая была в 1918 году. Другими словами, для нас не впервые проводить боевые действия в Крыму. Другого сценария я просто не вижу».

Он добавил, что дипломатическим путем вряд ли что-то получится решить с Крымом. Решает, как говорит Петр Черник, все сила.

Эксперт отметил:

«В нашем случае Крымский полуостров вернется только через силу. Россияне со всей серьезностью осознают это, что возможна военная операция. Сейчас они располагают вдоль берега установку «Поле-21» с целью подавления GPS-сигнала. Я думаю, что намек более чем очевидный. Мы в своем распоряжении имеем РСЗО, и они наводятся на цели при помощи GPS-сигнала».

Он подчеркнул, что военное давление на Крымский полуостров будет однозначно нарастать.

Напоследок полковник запаса ВСУ добавил:

«Каким образом все это будет в итоге, я бы не торопился. На мой взгляд, приоритетом остается освобождение материковой части Украины. Только после этого можно будет начинать операцию по освобождению АРК».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Крыму начали готовиться к приходу Вооруженных сил Украины.