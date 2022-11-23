Специалисты ISW в своим отчете пишут, что Кремль создает информационные условия для инсценировки нападения украинской армии на Белгородскую область, чтобы вернуть поддержку «спецоперации» среди населения РФ, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, рупоры путинского режима начали выдвигать абсурдную гипотезу о том, что ВСУ намерены напасть на Белгородскую область. Другие пропагандистские источники пишут о необходимости оккупации Купянска, чтобы якобы минимизировать угрозу вторжения украинских войск на территорию РФ.

Эксперты добавили, что поддержка «СВО» Путина снизилась среди граждан, которые живут в приграничных регионах, и остального населения после многочисленных провалов оккупантов на фронте и объявления мобилизации.

Ранее в ISW рассказали о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин осознал, что россияне не верят заявлениям властей и Минобороны РФ о ходе войны в Украине. В связи с этим президент-агрессор начал финансировать лидеров мнений, которым доверяет население.