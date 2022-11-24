Британская разведка сообщает, что россияне, вероятно, перебросили основные подразделения своих Воздушно-десантных войск в Донецкую и Луганскую области, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

В отчете сказано, что с сентября по октябрь большинство ослабленных подразделений ВДВ РФ отправили на оккупированную Херсонщину, держать оборону на территории к западу от Днепра.

Некоторые из этих войск могли усилить за счет российских мобилизованных резервистов. В то же время аналитики предполагают, что новобранцы путинской армии из-за отсутствия качественного обучения, могут ослабить «элитный потенциал ВДВ РФ».

Однако оккупанты все равно отправят эти подразделения для обороны на участке Кременная-Сватово на Луганщине, либо усилят наступление на Бахмут на Донетчине.

Напомним, что ранее разведка Великобритании указала на самый уязвимый участок линии обороны путинских войск.