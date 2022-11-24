Во время брифинга в четверг, 24 ноября, заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба армии Украины Алексей Громов рассказал, что страна-агрессор готовит масштабные провокации на границе с нашим государством, информирует «НБН» со ссылкой на armyinform.com.ua.

По словам представителя Генштаба ВСУ, россияне распространяют информацию и готовит свою армию к возможному «обострению обстановки» на границе с Украиной с 23 по 28 ноября. «Поводом», которым Москва будет оправдывать свою агрессию, станет якобы намерение нашей страны и Североатлантического Альянса захватить границы РФ и «миролюбивой» Республики Беларусь.

Громов напомнил, что такие провокации ранее наблюдались на территории РБ, после чего были заминированы территории на подступах к границе. Также оккупанты должны установить минно-взрывное заграждение в Белгородской области, чтобы не допустить «диверсионно-разведывательные группы Украины».

Ранее в Генштабе ВСУ озвучили количество силовиков РБ, которые хотят воевать вместе с российскими захватчиками против Украины.