Заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба армии Украины Алексей Громов сообщил, что от 10 000 до 15 000 личного состава силовых структур РБ готовы воевать против нашей страны на стороне российских оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на «Флот 2017».

По словам представителя Генерального штаба, белорусские силовики хотят участвовать в «спецоперации» Путина, в первую очередь из-за больших денежных выплат.

Громов добавил, что страна-агрессор сосредоточила на территории Республики Беларусь вблизи украинской границы более 9000 военных, однако вероятность наступления на этом направлении остается минимальной.

Напомним, что вероятность наступления белорусских войск на украинскую территорию оценили эксперты вашингтонского Института изучения войны.