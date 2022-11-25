Как информирует «НБН», глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух показал в Телеграм последствия ракетного удара по областному центру.

В своем сообщении он отметил, что войска России в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В результат противоправных действий врага было повреждено здание больницы.

Дословно из заявления Александра Старуха:

«Оккупанты в очередной раз атаковали пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. Местные жители не пострадали, чего нельзя сказать о самом здании медицинского учреждения. В результате «прилетов» десятки разбитых окон».

Напомним, ранее в результате массированного ракетного удара России по Запорожью погибли 17 украинцев.