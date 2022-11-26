Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши летчики на протяжении последних двадцати четырех часов нанесли четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, а также военной техники российских захватчиков. Кроме того, четыре удара пришлись по позициям ЗРК вражеских сил.

Кроме того, в сообщении говорится, что бойцы Ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, а также ВВТ захватчиков. Отмечается также и об уничтожении двух других важных объектов противника.

Напомним, ранее мы уже писали, как авиация ВСУ нанесла удары по скоплению врага на Херсонском направлении.