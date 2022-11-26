В эфире национального телемарафона генеральный директор энергетической компании ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что бригада электриков с Одесчины уже работает на юге Херсонской области. Специалисты заканчивают восстановление линии 150 кВ, информирует «НБН».

По словам гендиректора ДТЭК, электроснабжение восстановится в Херсоне в ближайшие трое суток. Свет в городе может появиться в субботу, воскресенье или понедельник.

Ранее отключения электричества в Украине прокомментировали в НЭК «Укрэнерго». Глава правления компании сообщил, что к отключениям света по графику в регионах можно будет перейти, когда АЭС выйдут на плановую мощность.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как обстоит ситуация с электроснабжением столицы и рассказал, достаточно ли запасов горючего в городе, чтобы обеспечить работу соцобъектов.