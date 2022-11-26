На Facebook-странице Генштаба армии Украины сообщили, что в Костромской области через социальные сети граждан призывают изготавливать маскировочные сетки для российских военных, информирует «НБН».

Также пользователей соцсетей просят приносить карематы, спальные мешки, теплую одежду и другие вещи, которые понадобятся мобилизованным в полевых условиях.

В Генштабе ВСУ отмечают, что, несмотря на старания пропагандистов, происходит спад материальной поддержки оккупационных сил Путина со стороны гражданского населения России.

Напомним, что разведка Великобритании рассказала о типичных проблемах, с которыми сталкиваются новобранцы российской армии.