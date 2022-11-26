Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Верховного главнокомандующего ВСУ в Телеграм, агрессору однозначно придется отвечать перед судом, а также историей за обстрелы мирных украинских городов. В частности, это касается и сегодняшнего удара по городу Днепр.

Дословно из заявления президента Украины:

«По мирному украинскому городу Днепр ударили очередные российские ракеты. В результате были разрушены дома местных жителей. Пострадали люди. Стране-террористу давным-давно следовало осознать, что свободу свою мы никогда не отдадим. А за все мучения, которые Москва принесла на землю Украины, ей в обязательном порядке придется нести ответ перед историей и судом».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что разведка Великобритании рассказала, зачем Россия обстреливает Украину ракетами-носителями ядерных боеголовок.