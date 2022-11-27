Как информирует «НБН», народный депутат ВРУ Алексей Гончаренко опубликовал в Телеграм видео, в котором один из защитников Украины, находясь во многоквартирном доме в Херсонской области, показывает, какие пакости после себя оставили российские захватчики.

В видео рчеь идет о растяжках, которые несут потенциальную угрозу жизни. Оккупанты, убегая из Херсона, буквально напичкали едва ли не каждый дом такими взрывными устройствами.

Поэтому, ВСУ призывают людей, которые несмотря на все угрозы жизни, решили уже сейчас возвращаться домой, быть очень осторожными. В своем видео защитник показывает, как выглядят те самые растяжки и призывает обходить их стороной. А по возможности и вовсе еще не возвращаться домой до того момента, пока не будут разминированы все помещения на территории деоккупированной Херсонской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Олаф Шольц считает, что у России нет шансов победить Украину в начатой агрессором войне.