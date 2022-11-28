В новом отчете эксперты ISW пишут, что выбор укреплений российских захватчиков на Кинбурнской косе и вокруг нее указывают на то, что путинские войска не намерены удерживать здесь позиции, если украинские защитники пойдут на нее в контрнаступление, информирует «НБН».

По всей видимости, оккупанты ждут, что ВСУ освободят Кинбурнскую косу, поэтому будут прикладывать усилия к тому, чтобы создать препятствия для продвижения армии Украины к материковой части Херсонщины.

Вероятно, ВС РФ будут защищаться на территории, которая окружает соединение Кинбурнской косы с материковой частью Херсонской области. Захватчики здесь создали уровневые линии обороны, чтобы при падении одной остальные оставались.

Напомним, что руководитель пресс-службы ОК «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию на Кинбурнской косе.