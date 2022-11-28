Во время шестого Украинского женского конгресса министр обороны рассказал о потерях на войне украинских защитниц. По словам Резникова, в боях за нашу страну отдала свою жизнь 101 женщина-военнослужащая, информирует «НБН».

Глава Минобороны добавил, что еще 100 защитниц получили ранения и 50 – считаются пропавшими без вести. Чиновник отметил, что 350 женщин в армии были отмечены государственными наградами, а две посмертно получили звание Героев Украины.

Всего в рядах ВСУ служат 59 786 украинок. 18 000 женщин – гражданские сотрудницы в армии, 41 000 – занимают военные должности и 5000 –находятся на первой линии фронта.

Напомним, что генерал США Марк Милли заявил, что потери Украины в полномасштабной войне – 100 000 убитыми и раненными. Секретарь СНБО Алексей Данилов отпроверг такую информацию.