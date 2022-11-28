Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на странице Офиса президента Украины, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ обговаривалась информация относительно планов захватчиков на ближайшее время. Также обсуждались варианты защиты энергетической системы от вероятных атак со стороны Российской Федерации.

Так, в сообщении отмечается:

«Верховный главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах, а также действиях сил обороны по деоккупации территории нашей страны».

Отмечается, что члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки относительно планов врага на самую ближайшую перспективу. В результате были согласованы пути реагирования на вероятные вызовы, которые связаны с действиями захватчиков.

Напоследок в сообщении отмечается:

«Кроме того, обсуждалось обеспечение граждан связью и доступом к теплу. Также были проанализированы темпы развертывания «пунктов несокрушимости» на территории всей Украины».

Напомним, ранее Алексей Данилов рассказал о том, что нужно Украине для решения энергетического вопроса.