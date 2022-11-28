Жданов отметил, что не стоит считать ракеты российских оккупантов, поскольку у них этого оружия очень и очень много. Он заверил, что сказать их точное количество не сможет ни разведка Украины, ни разведка Североатлантического Альянса, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

Сейчас у захватчиков все смешалось – запасы СССР и снаряды, которые выпускала сама РФ. Жданов обратил внимание на то, что чем дольше длится война, тем больше становится понятно, что ВПК страны-агрессора работает в три смены над изготовлением ракет.

Однако и эти усилия не могут закрыть потребность ВС РФ в таком оружии, поскольку постоянно растет разница между поставкой и использованием ракет.

Жданов заверил, что уровень насыщенности ракетами у страны-оккупанта близок к минимуму, поэтому снизилась частота ежедневных обстрелов и массированных атак.

Напомним, что в ГУР МОУ сообщили украинцам, когда ожидать следующие массированные удары по нашей стране.