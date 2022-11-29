Британская разведка отмечает, что ВС РФ, похоже, решили отказаться от тактики развертывания БТГ в Украине, отметив, что она была ключевой в военной доктрине страны-агрессора в течение последних 10 лет, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

Консервативное российское командование в реалиях современных боевых действий, которые ведут ВСУ, увидело, что концепция батальонных тактических групп имеет ряд внутренних недостатков, и было вынуждено пересмотреть тактику.

Разведка Соединенного Королевства обратила внимание на то, что в последние три месяца армия Путина в основном прекратила развертывание в виде БТГ.

Ранее министр обороны Франции предупредил Украину о том, как российские войска могут изменить тактику ведения войны зимой.