Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военной администрации, по состоянию на сегодняшний день известно о тринадцати населенных пунктах, которые удалось освободить бойцам ВСУ в Луганской области.

Дословно из обнародованного первым заместителем председателя областной государственной администрации Алексеем Смирновым сообщения:

«Сейчас освобождены тринадцать населенных пунктов в Луганской области. Так что уже совсем скоро здесь будут проводиться процедуры по разминированию, чтобы можно было безопасно предоставлять местному населению социальные услуги, а также чтоб возобновить работу базовых систем жизнеобеспечения».

Кроме того, он распорядился, чтобы начальники местных военных администраций срочно составили поименные списки лиц, которые имеют нужду в социальной поддержке, а также усилить сотрудничество местных властей с представителями правоохранительных органов.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что после деоккупации Херсона война перешла в новую фазу.