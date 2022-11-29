Как информирует «НБН», некоторые подробности об инциденте, а также видео с места событий опубликовал в Телеграм ТОП-пропагандист России Владимир Соловьев.

На кадрах можно увидеть, как на фоне заснеженного населенного пункта поднимается густой черный дым, вызванный сильным взрывом.

В комментарии к видео написано:

«Мощный взрыв прогремел под Челябинском. Это произошло в районе поселка Новосинеглазово. Сам взрыв произошел на карьере по производству щебня. Пожарные выехали на место возгорания. Люди же, которые живут рядом с местом инцидента, сейчас могут наблюдать черный «гриб» после взрыва».

Напомним, ранее мы уже писали о взрыве, который прогремел в незаконно аннексированном Российской Федерации Крыму, а точнее в городе Севастополе.