Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление генсека НАТО, сейчас страны-члены Альянса в рамках саммита в Бухаресте ведут дискуссию относительно возможности поставок Украине зенитно-ракетных комплексов, в том числе и «Патриот».

Дословно из заявления Йенса Столтенберга:

«Наши дискуссии относятся к предоставлению Вооруженным силам Украины новых систем. К примеру, таких как «Патриот». И сейчас по этому поводу продолжается дискуссия. Но также она касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективные, и что они полностью функционируют».

Напомним, ранее Йенс Столтенберг уже анонсировал, что во время саммита в Бухаресте страны-участнкии Североатлантического Альянса будут кметь дискуссию о предоставлении Украине ПВО Patriot.