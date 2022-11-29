Международная организация Internews провела социологический опрос, выяснив, продолжают ли украинцы использовать российские медиа, несмотря на войну, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что только 12% граждан используют информацию из российских источников, что на 3% меньше, чем в прошлом году. 25% респондентов отметили, что в их окружении есть люди, которые смотрят или читают новости страны-агрессора.

13% респондентов рассказали, что изучают новости в российских онлайн СМИ, 9% — на страницах соцсетей и 9% — смотрят росТВ.

35% украинцев объяснили, что они потребляют контент медиа РФ, поскольку хотят выяснить, что государство-террорист говорит об Украине, 20% опрошенных делают это в поисках альтернативной точки зрения, 13% интересно узнать, что происходит в стране-агрессоре.

Ранее КМИС провел соцопрос, выяснив, сколько украинцев осуждают своих соотечественников, которые стали беженцами в странах Европы.