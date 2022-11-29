Как информирует «НБН», телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» обнародовал видео боевого столкновения между Вооруженными силами Украины и захватчиками РФ.

На кадрах можно увидеть, как наши защитники на первых фрагментах ведут боевые действия в переселке.

Во второй части видео, Вооруженные силы Украины противостоят врагу, прикрываясь за броней бронированной машины пехоты.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что защитники Украины сбили два боевых самолета Российской Федерации. Это произошло в небе над Донбассом. Речь шла о бомбардировщике РФ Су-24, который был уничтожен над Лисичанском, а также вражеском штурмовике Су-25, который был ликвидирован украинскими зенитчиками возле Бахмута.