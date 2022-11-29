Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале проинформировали о том, что зенитные ракетные подразделения украинских войск, в понедельник, 28 ноября, ликвидировали два вражеских самолета, сообщает «НБН».

Украинские защитники сбили бомбардировщик оккупантов Су-24м на Лисичанском направлении и вражеский штурмовик Су-25 на Бахмутском направлении.

«Бьем оккупанта и в небе, и на земле!» — заявили в Воздушных силах.

Напомним, что в начале ноября стало известно о колоссальных потерях авиации страны-оккупанта.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что Россия после 24 февраля потеряла в нашей стране вдвое больше воздушных судов, чем за десятилетие войны в Афганистане. По словам военачальника, государство-террорист лишилось 278 самолетов во время полномасштабной войны.