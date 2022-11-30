В эфире программы российского оппозиционера и правозащитника Марка Фейгина Арестович отметил, что Бахмут – одна из самых горячих точек фронта на Донбассе, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, российские захватчики все время пытаются взять город в оперативное окружение. Украинские защитники здесь воюют с регулярной армией РФ, войсками «ДНР», наемниками ЧВК «Вагнер» и боевиками Кадырова.

Арестович на этом участке фронта оценивает соотношение артиллерии как 1:9 в пользу путинских войск. По этой причине танкисты ВСУ также выполняют функции артиллеристов.

Как объяснил советник главы ОПУ, украинские танкисты подавляют артиллерийсткие точки россиян с закрытых огневых позиций, а не прямой наводкой. Он отметил, что в условиях современной войны это настоящие чудеса, что говорит о профессионализме танкистов ВСУ.

Напомним, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, как завербованные в ЧВК «Вагнер» российские заключенные пытаются ослабить оборону Бахмута.