Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента Украины, первая леди Елена Зеленская призвала правительство и парламент Великобритании стать лидером масштабных усилий по созданию специального трибунала над Российской Федерацией.

В частности, она призвала власти Великобритании способствовать принятию подготовленной Украинским государством резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций о создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против нашей страны.

Цитата из заявления Елены Зеленской:

«Я сегодня прошу вас, ни меньше, ни больше, чтобы вы стали лидером во всем мире по справедливости. Для нашей страны, а также для мира. Ведь справедливость не только нам нужна и всем, кто пострадали в Украине. Это нужно, чтобы мир продолжал жить согласно ценностям гуманизма, а не права сильного, как бы того сегодня хотел агрессор. Для того, чтобы весь мир выжил, нужна справедливость».

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, на какой проступок мужа ее оскорбляла общественная реакция.