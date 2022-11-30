В эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» юрист заявил, что в этом году российские войска осуществят наступление на Север Украины из Республики Беларусь, информирует «НБН».

По словам Фейгина, Кремлю не нужны настоящие переговоры с Киевом, он использует время для подготовки нового вторжения, которое политически выгодно осуществить со стороны РБ.

Москва находится в иллюзии относительно того, что нападение на этом направлении поможет быстро достичь цели, в частности, выдвинуться к столице и перерезать поставки военной помощи ВСУ через Волынь.

Как отметил оппозиционер, Путин пытается склонить Лукашенко к прямому участию в войне и если произойдет наступление ВС РФ с белорусской территории, диктатору РБ уже не удастся остаться в стороне.

«До конца декабря, до Нового года, скорее всего, нас ждут какие-то события», — предположил правозащитник.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, как украинцам относиться к сообщениям о нападении россиян из Беларуси на нашу страну.