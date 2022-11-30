Новобранец путинской армии из Забайкалья рассказал журналистам издания «Сибирь.Реалии», как «вторая армия мира» ежедневно пробивает новое дно, информирует «НБН».

Военный отметил, что он срочную службу проходил водителем, однако после мобилизации он стал танкистом. По его словам, новобранцев заставляют чинить технику, однако для того, чтобы привести боевые машины в порядок нужны финансы, которые они вынуждены тратить из своего кармана.

«Когда мне мою машину показали, долго смеялся», — признался россиянин, отметив, что все боевые машины пехоты и танки сборки СССР.

«Собранные из палок», — уточнил военнослужащий.

Он добавил, что мобилизованным пришлось покупать за свой счет запчасти, поскольку у ВС РФ нет на них денег, и учиться тому, как ремонтировать технику по книгам.

«Даже через интернет пособие покупал», — заверил новобранец российской армии.

Ранее СМИ рассказали о мобилизованном из Новосибирска, который покалечил себя, чтобы не участвовать в путинской «СВО» в Украине.