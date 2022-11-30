Юсов рассказал, что в последнее время обмен пленными с Российской Федерацией проходит достаточно активно, лишь за прошедшую неделю почти 100 украинцев вернулись на родину, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Представитель украинской разведки отметил, что сейчас идет подготовка к другим обменам, пообещав новости в ближайшее время. По его словам, РФ заинтересована в возвращении офицеров, представителей специальных военных профессий и людей со специфическими навыками и знаниями.

Также он прокомментировал возможность обмена церковников УПЦ МП. Он напомнил, что с обменом кума Путина Виктора Медведчука Украина показала, что готова к креативным подходам ради спасения своих граждан из российского плена. Поэтому коллаборантов из Московского патриархата могут внести в обменный фонд.

Отметим, что ранее страна-агрессор активно срывала обмен пленными. Аналитики Института изучения войны объяснили, почему РФ изменила свою позицию в этом процессе.