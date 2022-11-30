В своем Telegram-канале военачальник поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, информирует «НБН».

Залужный отметил их умелую работу, рассказав, что с начала полномасштабной войны с российскими захватчиками они обнаружили и сопроводили более 240 000 воздушных целей оккупантов.

По словам генерала, силы противовоздушной обороны уничтожают огневыми средствами около 80% целей врага, сохраняя сотни тысяч жизней украинцев и инфраструктуру нашей страны. Он подчеркнул, что это показатель высокого мастерства Воздушных сил ВСУ.

Ранее спикер ВС армии Украины рассказал о готовности сил противовоздушной обороны к предстоящим атакам российских войск на нашу территорию.