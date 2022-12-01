В британской разведке объяснили, что захватчики планировали использовать для обстрелов критических объектов Украины ракеты большой дальности, чтобы деморализовать общество и заставить Киев капитулировать, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Массированные атаки ВС РФ вызывают перебои с электричеством, что приводит к гуманитарным проблемам в украинских городах. Однако разведка Великобритании сомневается в эффективности такой стратегии государства-террориста, так как оккупанты уже использовали большую часть ракет, которые подходят для таких ударов.

Британская разведка отмечает, что, возможно, больший психологический и материальный эффект от обстрелов критической инфраструктуры мог быть в начальный период войны.

Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к ВСУ на фоне атак россиян на украинскую инфраструктуру.