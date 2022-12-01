Как информирует «НБН», в вечерней сводке Генштаба ВСУ за первое декабря отмечается, что рашисты выводят свои подразделения из поселка городского типа Михайловка, города Пологи, а также села Инженерное. В селе же Бурчак оккупанты предлагают мирному населению покинуть территорию населенного пункта. Эту информацию подтвердил также и советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Дословно из сообщения Генерального штаба ВСУ:

«Мы располагаем информацией о том, что оккупационные силы России отводят отдельные подразделения и готовят персонал оккупационных администраций в населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области к эвакуации».

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, на протяжении предыдущих дней в населенных пунктах Мирное, Токмак, Пологи, Ясное, Инженерное, а также Конские Раздоры потери войск врага составили 230 человек «трехсотыми», а количество «двухсотых» уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали о бегстве российских войск из Херсона и части Херсонской области.