В интервью «ТСН» глава Киевского городского ЦК заявил, что Украину ожидает победа, уничтожение оккупантов и освобождение захваченных территорий, информирует «НБН».

«Дай Бог, чтобы это было в 2023 году», — выразил надежду Максимов.

По словам полковника, в следующем году продолжится проведение мобилизационных мероприятий, поскольку это является необходимостью в военное время.

Максимов подчеркнул, что пока Украина воюет, армия должна гарантированно иметь личный состав для обороны и наступательных операций, чтобы осуществить деоккупацию территорий.

Начальник Киевского городского центра комплектования отметил, что повестки будут в первую очередь вручать всем военнообязанным мужчинам.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ анонсировал сроки проведения новой волны мобилизационных мероприятий в Российской Федерации.