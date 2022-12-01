В интервью «ТСН» глава Киевского городского ЦК заявил, что Украину ожидает победа, уничтожение оккупантов и освобождение захваченных территорий, информирует «НБН».
«Дай Бог, чтобы это было в 2023 году», — выразил надежду Максимов.
По словам полковника, в следующем году продолжится проведение мобилизационных мероприятий, поскольку это является необходимостью в военное время.
Максимов подчеркнул, что пока Украина воюет, армия должна гарантированно иметь личный состав для обороны и наступательных операций, чтобы осуществить деоккупацию территорий.
Начальник Киевского городского центра комплектования отметил, что повестки будут в первую очередь вручать всем военнообязанным мужчинам.
Отметим, что Генеральный штаб ВСУ анонсировал сроки проведения новой волны мобилизационных мероприятий в Российской Федерации.
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