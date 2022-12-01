Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», в интервью Bloomberg Йоурова подчеркнула, что Илон Маск рискует протянуть руку главе Кремля Путину, если сокращения персонала в социальной сети «Твиттер», которые были не так давно сделаны новым владельцем Маском, помешают платформе искоренять пропаганду о войне на украинской земле.

Цитата из заявления вице-президента Европейской комиссии:

«Ничего активно не делая в отношении путинской пропаганды, то есть не удаляя фрагменты пропаганды, неправдивой информации, вы весьма активно поддерживаете войну. И это было бы весьма сложным, а также, быть может, опасным мероприятием, или же авантюрой для Илона Маска, который стремиться, чтобы его видели как человека, который помогает Киеву».

Ранее стало известно о том, что Зеленский пригласил Маска в Киев.