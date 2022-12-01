Во время брифинга заместитель министра обороны рассказала, что командование армии страны-агрессора рассчитывало увеличить боевой потенциал своих войск за счет проведения мобилизации, информирует «НБН».

Однако надежды военного руководства России не оправдались, поскольку новобранцы путинской армии массово гибнут на фронте в Украине из-за плохой подготовки к войне, увеличивая потери и в рядах захватчиков с боевым опытом.

Кроме того, мобилизованные стремятся не участвовать в боях, а также часто устраивают бунты из-за большого количества погибших.

Ранее Генеральный штаб Украины сообщил, что Российская Федерация готовится к проведению новой волны мобилизации. Мероприятия по набору граждан РФ в оккупационные войска Путина запланированы на начало февраля следующего года.