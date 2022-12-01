В Telegram-канале оборонного ведомства показали инфографику потерь войск Российской Федерации за период полномасштабной войны в Украине, информирует «НБН».

В Минобороны отметили, что Силы обороны Украины в ноябре ликвидировали 16 970 российских захватчиков – этот показатель является самым большим с 24 февраля.

Также оккупационная армия Путина в этом месяце потеряла 217 танков, 147 беспилотников, 4 самолета, 4 вертолета, 376 боевых бронемашин, 174 артиллерийские системы, 13 средств противовоздушной обороны, 134 крылатые ракеты, 12 реактивных систем залпового огня, 9 единиц спецтехники и 298 единиц автотехники и автоцистерн.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сделали заявление о потерях нашей армии с начала полномасштабной войны с Российской Федерацией.