Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение заместителя главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова, на территории временно оккупированной части Херсонской области артиллерийские войска Путина дружественным огнем уничтожили четырнадцать мобилизованных из Донецка.

Дословно из сообщения Громова:

«Двадцать четвертого ноября подразделение артиллеристов ВС России открыло огонь по позиции мобилизованных 1 АК Донецка. Инцидент произошел на юго-западной окраине населенного пункта Цукуры. Это село в Каховском районе на Херсонщине».

В результате попадания в палатку мобилизованных из Донецка оккупантов снаряда 152-мм калибра, погибли четырнадцать захватчиков, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

Громов добавил:

«Принимая к вниманию такого рода случаи, вовсе неудивительно, что мобилизованные на территории Донецкой области не имеют желания выполнять преступные приказы на территориях Херсонской области, которые временно находятся в оккупации. В итоге они всеми путями пытаются избежать участия в боевых действиях».

Напомним, ранее мы писали о том, как бойцы ВСУ под Антоновским мостом пошли в бой на оккупантов.