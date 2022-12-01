Как информирует «НБН», кадры боевых действий за Бахмут обнародовали журналисты CNN.

На опубликованные кадры, где запечатлено, как отважно украинские защитники, в тяжелейших условиях, сражаются за свободу Украины, отреагировал народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Парламентарий, поделившийся видео в Телеграм, пишет:

«Все прекрасно знают, какое там тяжелое направление. Пропагандисты Российской Федерации практически ежедневно упоминают этот город и врут, как там продвигается армия Путина. Но наши ребята держат оборону. Тяжело, но они борются».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как на территории России неизвестные жгут Z-автомобили.