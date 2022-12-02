Селезнев сообщил, что ситуация в районе Бахмута Донецкой области адская, поскольку на штурм города оккупанты бросают целые роты. Большие потери захватчиков демонстрируют военную нецелесообразность этой операции, однако Россия продолжает бросать туда «пушечное мясо», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт объяснил, что захват Бахмута – амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому российские оккупанты пытаются взять город любой ценой.

В частности, на штурм населенного пункта командование ВС РФ бросает наемников ЧВК «Вагнер». Оккупанты вынуждены идти на хорошо укрепленные позиции украинских защитников, что заканчивается их массовой ликвидацией.

Как добавил Селезнев, за три месяца активных боевых действий на этом направлении россияне продвинулись всего на несколько километров и в пригород Бахмута захватчики выйдут не скоро.

Ранее журналисты CNN показали кадры боев за Бахмут. Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на видео из горячей точки, упомянув о лжи российских пропагандистов.