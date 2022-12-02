В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» сообщила, что вероятность новых массированных обстрелов по нашим городам очень высока, информирует «НБН».

Гуменюк призвала украинцев не жить в постоянном ожидании атаки россиян, поскольку напряжение в обществе – один из элементов гибридной войны. Однако граждане должны быть готовыми к тому, что последствия массированных ударов могут быть долговременными и сразу ликвидировать их не получится.

Руководитель пресс-центра напомнила, что жителям Украины всегда сообщают о начале воздушной тревоги и предупреждают об опасности.

Ранее о предстоящих массированных ракетных атаках россиян на нашу страну высказались в Воздушных силах армии Украины.