Как информирует «НБН» со ссылкой на «Медуза», мэр столицы страны-агрессора Российской Федерации сообщил о своей поездке на «линию обороны» армии Путина на территории Украинского государства.

В сообщении отмечается, что российский политик, поддерживающий агрессию Путина против украинского народа, осмотрел, в каких условиях пребывают российские захватчики. Собянин подчеркнул, что власти Москвы «предоставляют помощь в обустроении рубежей». В частности, это рвы против танков, траншеи, блиндажи и доты.

Кроме того, во время своего визита на временно оккупированную Россией территорию Украины Собянин также пообщался с военными, мобилизованными из столицы РФ.

При этом пока что нет никакой информации о том, в какой именно местности Украины побывал мэр Москвы.

Стоит отметить, что раньше перед этим Собянин всегда старался дистанцироваться от вопросов, связанных с войной.

Ранее мы писали о том, что российский политолог Аббас Галлямов высказа мнение о том, может ли Собянин в будущем занять президентское кресло в России.