Как информирует «НБН», в эфире «24 канала» Михаил Подоляк заявил, что потери Украинского государства за время полномасштабного вторжения страны-агрессора Российской Федерации на нашу землю достигают от десяти до тринадцати тысяч военных.

Таким образом, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о погибших украинских воинах, Подоляк подчеркнул, что немецкий политик ошиблась.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«Естественно, госпожа Урсула допустила ошибку. И это очевидно. Именно поэтому они и удалили видео (кадры, где Урсула фон дер Ляйен говорит о количестве павших воинов ВСУ, — ред). Но у нас есть официальные цифры Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И эти цифры озвучивает президент. Они достигают у нас от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. Мы говорим открыто о количестве тех, кто погибли. Украина четко понимает, сколько погибло защитников, а сколько получили различные ранения».

Также Михаил Подоляк акцентировал внимание и на гражданских, которые погибли в результате преступной агрессии Путина в Украине. Он ометил, что за период с 24 февраля и по сегодняшний день, это точно не двадцать тысяч, как об этом ранее заявила Урсула фон дер Ляйен.

«Мы прекрасно понимаем, что там как раз может быть существенная цифра», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйне относительно того, что за время полномасштабной войны РФ в Украины погибли 100 000 украинских военных и 20 000 гражданских. Немного позже фрагмент с таким ее заявлением был удален.