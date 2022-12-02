Издание «Новая газета. Европа», ссылаясь на российские военные источники пишет, что командование оккупантов накапливает войска на белорусской территории. Кремлевскому диктатору Владимиру Путину предложили новый блицкриг, информирует «НБН».

Военное руководство РФ планирует осуществить прорыв на Севере Украины и быстрым ударом захватить Луцк и Львов. Россияне планируют перерезать украинскую границу от поставок военной помощи с Запада.

Параллельно путинская армия начнет наступление на Краматорск, Славянск и Бахмут. Страна-агрессор рассчитывает, что успешный прорыв заставит украинского лидера Владимира Зеленского капитулировать.

Напомним, что российский оппозиционер Марк Фегин считает, что новое нападение ВС РФ с белорусской территории на Украину произойдет в этом году.