Как информирует «НБН», издание «Медуза», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, а также российскому правительству, говорившие на условиях анонимности, пишет, что Кремль готов вывести свои военные подразделения с ЗАЭС в обмен на беспрерывный транзит «голубого топлива» и нефти через украинскую территорию.

Так, по данным издания, близкий к Кремлю источник и приближенный к правительству РФ человек с уверенностью говорят, что Россия готова уйти с территории Запорожской АЭС, но не намерена полностью выводить свои войска с региона.

По обнародованной информации, Москва имеет намерение передать атомную станцию или МАГАТЭ, или же украинской стороне.

Помимо того, как отмечается в публикации, в обмен на вывод войск РФ с ЗАЭС, власти России рассчитывают получить гарантии на беспрепятственный транзит газа и нефти через трубопроводы, которые идут по украинской территории.

Согласно утверждениям собеседников, как в правительстве РФ, так и в Кремле «готовы к сделке», ведь «качать и продавать «черное золото» и «голубое топливо» весьма важно для бюджета Российской Федерации».

Напоследок отмечается, что Дмитрий Песков отверг в комментарии «Медузе» вероятность осуществления такой сделки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия вывела войска из определенной части Запорожской области.