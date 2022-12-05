«Освободитель», воюющий в Донецкой области, рассказал матери, что он не высыпается из-за ужасных условий на передовой, где все в воде и они постоянно мокрые. Спасаются захватчики алкоголем, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

«Четверо суток не сплю, потому что вода. Пока водку пьем – не болеем», — рассказывает захватчик, на что мать начинает его отчитывать за пьянство.

«По-другому нельзя никак здесь! Тебя б сюда!» — взрывается истерикой оккупант, отмечая, что, когда он выпивает, ему «становится немножко проще».

«Вы не представляете, какая здесь ситуация», — жалуется путинский солдат.

«Освободитель» опасается, что ВСУ, которые находятся впереди, пойдут в атаку, поскольку оккупанты понесли большие потери и в его роте осталось всего тридцать человек.

Ранее российский мобилизованный рассказал, что новобранцев ВС РФ вынуждают чинить боевую технику за свой счет.