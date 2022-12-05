Как передает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, Москва не отказалась от попытки втянуть Минск в войну, но пока что эти усилия не увенчались успехом.

Кроме того, Юсов рассказал, что пока отсутствует угроза прямого участия белорусских военных в наземных боевых действиях против Украины. С учетом того, что глобальные планы Путина по оккупации Украины провалились, для оккупации всей украинской территории, а потому для агрессора важно продемонстрировать и другие достижения. Не исключено, что Россия и Беларусь объединятся в данном плане, что приведет к фактической аннексии Беларуси.

Напомним, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу 3 декабря побывал в Беларуси на переговорах со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Чиновники изменили содержание российско-белорусского соглашения касаемо совместного регулирования. Также состоялось подписание соответствующего Протокола между СБ и РФ О внесении изменений.

Ранее о целях визита Шойгу в Беларусь рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.