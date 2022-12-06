Как передает «НБН«, в эфире национального телемарафона руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не получает от Китая ничего, за исключением бытовых товаров. Кроме того, Иран не осуществлял передачу баллистических ракет, которые нужны Москве..

Он отметил, что Иран пока не поставил в Россию ним одной баллистической ракеты, о передаче которой ранее шла речь. Более того, Буданов рассказал, что Китай не предоставляет России военную помощь.

«Из Китая ничего особенного, за исключением большого количества стиральных машинок, телевизоров и других средств бытовой техники, не было доставлено», — рассказал военнослужащий.

Напомним, что китайская сторона постоянно настаивает на «нейтралитете» касаемо войны России против Украины. Ее в Пекине называют «украинским кризисом». Также китайские власти постоянно повторяют тезисы кремлевской пропаганды о том, что Россия начала войну, так как ее «спровоцировали» Соединенные Штаты и НАТО. Более того, Китай не осудил войну, которую Кремль ведет с целью уничтожения украинцев. Однако Пекин не один раз заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и ее суверенитета.