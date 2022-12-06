В эфире национального телемарафона глава военной разведки Украины отметил, что для нашей страны еще будут трудные времена, однако поражение РФ в войне – решенный вопрос и россияне знают об этом, информирует «НБН».

«Проигрыш уже на лице», — заверил начальник ГУР МОУ.

По словам Буданова, в последние три месяца риторика рупоров путинского режима существенно изменилась. Сначала пропагандисты начали осторожно критиковать руководство страны, а потом и высший генералитет. Сейчас псевдожурналисты бросаются словами о том, что речь о победе России в войне даже не идет.

Глава разведки добавил, что в РФ происходит разделение по принципу «какая группа следующей придет к власти», однако не стоит ожидать внутреннего конфликта в стране, когда россияне массово выйдут на митинги в Москве.

Ранее психолог объяснил, почему рупоры Кремля в эфире росТВ начали говорить о поражении в войне и пугать население судом в Гааге.