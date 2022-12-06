Своими наблюдениями Гиркин поделился в Telegram-канале. По его словам, поездка на фронт оказалась безрезультатной, но не бесполезной, информирует «НБН».

«Глаза и уши у меня оставались при мне, а голова тоже еще работает», — начал свой неутешительный отчет экс-офицер ФСБ.

Он подчеркнул, что большую часть увиденного им в ВС РФ он не может озвучить, поскольку его могут обвинить в дискредитации армии России. Однако в общих чертах боевик описал ситацию в путинских войсках.

Гиркин сообщил, что оккупанты не имеют никакого представления о целях текущей военной кампании. Как офицеры, так и солдаты воюют «по инерции», не понимая, ради чего, за что и с какими целями они участвуют в боевых действиях.

Кроме того, российские оккупационные войска пребывают в состоянии глубочайшего кризиса, все военные от генералов и до простых солдат воюют «для галочки» и находятся в апатии.

Он отметил, что сейчас армия Путина готовится к затяжной войне с Украиной, которая станет самоубийственной для Российской Федерации. Диверсант добавил, что в ближайшие недели ничего хорошего на фронте он не ожидает.

Ранее эксперты рассказали, как ВС РФ идут в наступление, назвав тактику оккупантов пародией на тактику армии СССР во Вторую мировую войну.