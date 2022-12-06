Пионтковский заявил, что следующие планы ВСУ уже более чем понятны – украинские защитники деоккупируют Мелитополь и выйдут на побережье, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Такие действия армии Украины превратят Крым и временно захваченные территории юга в огромный Крымско-Херсонский котел. Здесь единственной связью с внешним миром останется Керченский мост, который ликвидируют ВСУ.

По словам эксперта, такой сценарий – наиболее очевидная перспектива следующего этапа войны, что понимают в Генштабе ВС РФ. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения об отходе оккупационных войск из ЗАЭС, которые на первом этапе операции ВСУ могут попасть в окружение, как это было с захватчиками на правобережье Херсонщины.

Вывод оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции страна-агрессор подаст как договоренность с МАГАТЭ и «жест доброй воли» в отношении всего мира.

Отметим, что Генштаб ВСУ рассказал о проведении мобилизации россиянами на аннексированном Крымском полуострове.