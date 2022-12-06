Во вторник, 6 декабря, во время выступления на селекторном совещани в Минобороны РФ Шойгу заявил, что по Запорожской АЭС якобы наносят удары украинские защитники, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Министр обороны обвинил ВСУ в том, что они за последние две недели выпустили по ЗАЭС 33 снаряда. Соратник Путина заявил, что это «ядерный терроризм», организованный армией Украины.

Напомним, что ранее в информационном пространстве появилась информация о том, что российские оккупанты планируют выйти с территории Запорожской атомной электростанции, что опроверг спикер главы РФ Дмитрий Песков.

Позже росСМИ, ссылаясь на приближенные к Кремлю источники, сообщили, что у Москвы есть условие, при котором российские захватчики могут покинуть ЗАЭС.