В своем Telegram-канале журналист написал, что украинские защитники обстреляли общежитие, где жили российские военные. В результате удара из HIMARS были уничтожены оккупанты. В «народной республике» долго не комментировали инцидент, информирует «НБН».

Казанский показал фотографии с места удара и сообщение представителя «народной милиции ЛНР» Андрея Марочко о ликвидации «освободителей». Пропагандист признал гибель 10 путинских военных, однако местные жители говорят о ликвидации более 20 захватчиков.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве на аэродромах в России, где базировалась стратегическая авиация путинских оккупационных сил. В Офисе президента Украины прокомментировали инциденты.